為實踐環保精神，《阿寶的大腳丫遊記》只印1000本，分送圖書館、繪本館、縣內各地故事館，鼓勵閱讀電子書。（周麗蘭攝）

雲林縣府環保局結合環境教育、品德教育、108課綱、聯合國永續發展目標，為縣內國小學童推出專屬雲林縣的第一本環境教育教材《阿寶的大腳丫遊記》，總計18篇，讓學校老師授課時更貼近生活。

去年古坑鄉發生登革熱疫情，環保局人員挨家挨戶一再對民眾衛教要穿長袖、要避免進入竹園，但民眾都聽不進去，疫情延燒數個月。

環保局長張喬維表示，當時縣長張麗善想出辦法，拜託各國小向小朋友宣導登革熱防治，讓小朋友回家教育阿公、阿嬤，阿孫出馬果然比公務員有用，因此發想出版適合小朋友閱讀的環境教育教材。

斗六市鎮西國小校長陳嘉銘召集老師們協助下，終於完成一本結合品德教育、聯合國永續發展目標、108課綱、雲林縣特色亮點的《阿寶的大腳丫遊記》。

該書共有18篇，內容涵蓋登革熱、戶外教學、建國眷村文化、成龍溼地、碳匯綠美化、環保志工、淨零綠生活、森活武樹園區、轉廢為能、臺美生態學校、減碳生活等。

張麗善表示，這本老少咸宜的書籍結合雲林縣的環境教育場所，這不僅是故事書，更是對環保的呼喚與探索，希望孩子們未來成為環保小尖兵的種子。

退休的臺北市立大學地球環境生物資源系教授王佩蓮稱讚此書內容有古老品德傳統、有當今受關注的氣候變遷議題、有雲林的參訪亮點，且易於在生活中實踐。

環保局長張喬維說，將持續創作第二、第三本，並拍攝教學影片，未來也會訓練種子教師。

為實踐環保精神，《阿寶的大腳丫遊記》只印1000本，分送圖書館、繪本館、縣內各地故事館，鼓勵閱讀電子書。