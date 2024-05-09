裝冷氣卻不慎觸電 男子倒地送醫救治 14:242024/05/09 中時 王煌忠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市9日中午驚傳安裝冷氣觸電意外，張姓男子右眉撕裂傷，意識清楚送醫救治。（王煌忠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市東區驚傳觸電意外！一名45歲張姓男子，今天（9日）中午在東光園路安裝冷氣時，不慎觸電倒地，消防局於12點12分獲報，派遣救護車到場，發現張男右眉撕裂傷，意識清楚，送往中國附醫救治，意外確切原因待查。 正妹一覺醒來太吃驚 全身僅剩內褲還反穿！色男躺身邊爽爽睡 把1雙女兒當性玩偶！家族旅遊才獲救 無恥狼父犯403罪慘了 50萬賣掉監護權！重度視障無法謀生 法官打臉這款老父免養 #觸電 #冷氣 #台中 #東區 #撕裂傷 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中捷運蓄勢待發 市議員頻催藍線、綠線延伸進度 19:422024/05/08 生活 開冷氣掌握2訣竅最省電 老師傅認證：吹24小時也不怕荷包失血 10:002024/05/07 生活 載廢棄物濫倒苗栗大湖 鄉公所循線報警逮人 15:492024/05/07 社會 新北國小校外教學113人上吐下瀉 中市勒令業者暫停供餐 22:382024/05/08 生活 公車司機不滿前車突切換車道 長鳴喇叭10多聲還飆國罵 12:372024/05/08 社會 中市20家和牛業者都沒存過期食材 7業者環境衛生有缺失 13:002024/05/07 生活 清大分校將設於左中舊址 都發局承諾兼顧觀光與教育 11:512024/05/09 生活 台中捷運＋1 崇德豐原線爭可行性評估 16:142024/05/08 政治 變頻冷氣「5大天王」優點曝 家電闆娘：2品牌維修率低 08:362024/05/09 生活 台中各層級校園頻爆食安 民代喊話衛生局加強稽查控管 11:242024/05/09 生活 終於要點交！台中海生館1年內開幕 這兩地人士享優惠 12:062024/05/07 寶島 聯勤招待所華麗化身社福基地 盧秀燕提3大難點 13:312024/05/08 寶島 品嘗酸甜苦辣餐 人安基金會與寒士提前歡度母親節 18:172024/05/07 寶島 江啟臣視察台中交通建設 促相關計畫盡速推動 18:392024/05/07 生活 台中首座捷運宅單價標破6字頭 2年來最高價差逾2倍 17:342024/05/08 財經 北市中正區停電 網崩潰「沒電可用了？」台電曝原因 10:532024/05/09 生活 台中國1接台74提前5／13通車 省逾20分鐘車程 17:302024/05/07 生活 邁向數位與綠色雙軸轉型！「台中市企業先進智造學院」即日起至5／19免費報名 13:092024/05/09 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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