台中市東區驚傳觸電意外！一名45歲張姓男子，今天（9日）中午在東光園路安裝冷氣時，不慎觸電倒地，消防局於12點12分獲報，派遣救護車到場，發現張男右眉撕裂傷，意識清楚，送往中國附醫救治，意外確切原因待查。

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