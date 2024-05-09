準總統賴清德日前勉勵新內閣，「有民意當後盾，民進黨國會沒過半不是問題」，前行政院長蘇貞昌今接受媒體專訪卻苦笑，「其實是很困難的問題！」

蘇貞昌今接受網路節目專訪，被問到賴清德上週出席「行動創新AI內閣」策勵營致詞表示，「如果做得好，每個政策都切合民心，當民意成為後盾，他相信三黨不過半，民進黨在國會沒過半就不再是問題了」。苦笑說，其實是很困難的問題。

不過蘇貞昌也說，民意變化快速，立委擴權、機密外洩，「胡搞亂搞只為蹭聲量，人民也不是傻瓜」。

蘇貞昌也稱讚賴清德「頭腦好、很用功、意志堅定、歷練完整」，看起來也有決心要做出大大的成績，「拭目以待、也很祝福」。

對於觀察近來國會亂象，蘇貞昌以太陽花學運為例指出，在訊息快速流通的時代，相信很多人都對藍白在國會的行為搖頭，也相信民意會改變，「若政黨仗勢人多、胡搞亂搞，很快就會嚐到苦果」。