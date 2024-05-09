林俊逸喜愛用毛筆寫字，練得一手好書法，經常在FB直播寫字給粉絲們競標，他的書法作品還曾經賣到6位數的價格，可說是最強斜槓！他今（9日）受邀至桃園市立文青國民中小學辦理《上好的一年》書法展，為了歡慶文青國中小首次校慶，林俊逸特別贈字「學己悅己學」，其中「悅」字為多種色彩融入之手法展現，以此祝福文青國中小的孩子們都能樂於學習，喜悅沉浸在知識當中。

林俊逸從小因為媽媽嫌他寫字太醜，怎麼寫都寫不好看，媽媽常常對他字醜這件事感到有些頭大，覺得林俊逸長得端端正正，怎麼寫個字歪七扭八，後來小學上書法課，某一天林俊逸突然覺得中文字好美，便開始好好的，慢慢的寫，沒想到寫出興趣，這一寫就是20多年，林俊逸透露：「雖然求學時唸了七、八年法文，最後突然覺醒，自己的最愛其實還是音樂與各種表演，於是又不顧一切的往舞台上奔去，誰知道站在舞台上數十載後，我還是沒忘在桌前寫字，想做的事太多，沒有一件捨得下，今天竟開了這個小小特展。」

林俊逸在桃園文青國中小學舉辦書法展。（媒體棧提供）

此次受邀文青國中小邀展，林俊逸覺得很榮幸，將展出他用左手以及右手寫出的書法藝術創作，藉著分享他的創作經驗與書法作品，期待整個文青國中小將會更充滿人文藝術氣息，今天現場來參展的師生以及家長也瞬間秒變成粉絲，讓開幕座談會升級宛如粉絲見面會，連歌迷也都不遠千里，特地北上來觀看展覽，讓林俊逸受寵若驚！他也特別祝福文青全體師生，以及所有參與校慶活動的嘉賓，今天起年年都是「上好的一年」。