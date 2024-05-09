賴清德總統即將在520就職，朝野最關注的是未來兩岸政策。日前更傳出小英總統即將在卸任前特赦陳水扁。南投縣長許淑華表示，期待賴清德對兩岸議題有具體的全新立場與作為，這幾年受到疫情的影響，從整體去有效提振觀光是非常迫切，切勿淪為空談。至於特赦議題，許淑華則強調，只要陳水扁承認貪汙罪刑，她就贊成特赦。

許淑華表示，賴清德即將要上任，但卻不清楚他整體的兩岸政策，可以確定的是，新總統新內閣上任，通常都會有一波擴大內需的政策會釋出，站在地方的立場，南投縣希望能夠加強在過去8年比較不足的面向，尤其是觀光方面，這幾年受到疫情的影響，從整體去有效提振觀光是非常迫切。

因此許淑華期待，賴總統在520 就職演說會對兩岸議題有具體的全新立場與作為，不要只是空中對話，只能彼此各自解讀，善意不能只靠理解和猜測，而是要將誠意善意化做真正的政策與行動，並具體的公布施行，這樣才符合面臨艱鉅挑戰亟待解困的企業及在地農業所真正期待的。

至於特赦議題，許淑華說，她當立委時就主張特赦陳水扁，第一是因為就法律面，陳水扁要對這些的罪行必須要承認才能夠特赦。特赦當然是總統的職權，也覺得應用法律來解決，因為，實際上陳水扁在外面，他從事了很多政治的工作，不斷地挑戰法務部的一些底線，也造成很多灰色地帶，已經讓很多其它的受刑人及一般大眾因此感到不滿，讓政府的執法出現特例，讓法令執行沒有辦法讓民眾信服，用特赦就能夠把陳水扁的政治問題解決。

許淑華強調，不論是不是民進黨這邊覺得，這是對陳水扁一個比較好的安排，但從法律的要求，她主張是應該特赦，前提是陳水扁前總統，必須要承認他過去各種貪污等等的犯罪。這樣才能夠經由特赦來處理，如果他不承認過去所犯下的這些個罪行的話，當然就沒有特赦的空間。

因此許淑華認為，蔡英文總統現在這個時間點講這個事情，是不是要幫未來的賴總統解套，或者是說要給他去重新思考，這個她並不清楚，但其實如果真的要特赦阿扁的話，蔡英文總統在她之前近八年這麼長的任內早就可以做這件事情了。

許淑華說，要讓更多的受刑人能夠理解真正的保外就醫是有其原則的，不是像現在陳水扁可以這樣子，讓一個受刑人在外面做這麼多的政治動作，挑戰法律底線，結果政府又不敢去動他。因此先認罪再特赦，這個是從法律面可以接受的一個處理方法。