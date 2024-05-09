行政院會9日通過打詐新4法，院長陳建仁（中）出席院會後記者會表示，打詐新4法將打詐政策專法化，建立台灣新法制里程碑，盼草案送立法院後能儘速通過，保障民眾財產安全。右為行政院副院長鄭文燦、左為政務委員羅秉成。（郭吉銓攝）

行政院會今通過「打詐新四法」，外界最關注詐欺犯刑責，法務部指出，對於高額詐欺犯罪行為，詐騙超過1000萬，法定刑提高為3年以上、10年以下徒刑，若3人以上複合不同詐欺手段，加重刑責二分之一，另將假釋條件加嚴，初犯提高為三分之二，累犯提高四分之三，三犯一律不得假釋。

對於詐欺犯的犯罪所得，法務部說，詐欺犯罪具有低成本高獲利的特性，明定對於供詐欺犯罪所用之物，不問是否屬於犯罪行為人所有，一律沒收。另為了鼓勵鼓勵詐欺犯罪成員窩裡反，也訂定「窩裡反條款」，自首或自白協助溯源追查，得減輕或免除其刑。

另外，為了幫助詐欺被害人，法務部表示，將提供詐欺被害人諮詢轉介服務，主動告知法律扶助相關規定，加強法律協助，也將寬民事訴訟選定當事人限制，由其中部分被害人代表向被告提請訴訟追償，同時減輕提起民事訴訟程序或相關保全程序之費用負擔。

在科偵法上，法務部也對GPS定位追蹤、M化車定位、熱顯像儀明定規範使用，讓檢警可追蹤詐欺犯行蹤，採層級化規範方式，對隱私干預越高，發動偵查門檻及要求越嚴格，絕大多數均採法官保留，並明文規範調查結束後，需通知受調查人及提起救濟相關程序，除提供第一線執法人員有效反制科技犯罪武器，同時落實程序保障使人民放心。

在通監法上，法務部指出，過往利用網路匿蹤案件，難以查出真正身分，但增訂「網路流量紀錄」保存規定後，檢警可藉由分析IP位址、連線時間、基地台位址等數位足跡，反求犯嫌身分。

對於外界質疑未植入「小木馬程序」規範，政委羅秉成說，法務部確實有討論過，但詐團目前已少用電話，且現階段該技術並不成熟，須仰賴國外，目前國內也無適合的第三方驗證部門，外界也擔憂政府是否會濫用，因此要有法律管制做法，且小木馬不同於M化車、GPS、熱顯像儀等僅涉及到足跡行為模式，還會涉及到通訊內容，因此暫緩推動。