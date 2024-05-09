苗栗看守所9日舉行母親節懇親活動。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗看守所9日舉行母親節懇親活動。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

母親節屆近，苗栗看守所為了讓收容人與家屬傳達心中思念，今天（9日）舉辦收容人面對面懇親活動，共有96名收容人及168名家屬參加，親情流露場面令人動容，在場參與者都感受到了家的溫暖和力量。

本次懇親活動除了結合苗栗就業中心、苗栗縣政府心理健康中心等四方連結單位，共同宣導出所後復歸轉銜協助資源外，並於懇親會場安排所內「母親節感恩卡片製作比賽」第1名的收容人阿文(化名)現身說法，演講因自己誤入歧途傷了母親及家人的心，讓他非常自責，但因家人的不離不棄並給與支持，使他有改變的勇氣及力量!現場阿文將獲獎卡片致贈給家人，且互相擁抱，親情流露場面令人動容，在場參與者都感受到了家的溫暖和力量。

苗栗看守所為讓家人無法前來參加面對面懇親的收容人一解思親之情，已先於5月7日辦理母親節電話孝親。收容人們握著話筒與思念的家人講電話，感覺彼此距離拉的更近，許久未見的思念話語，紛紛在話筒的叨絮間展開，也有收容人對家人訴說內心的懺悔，悄悄留下悔恨的淚水。本次活動由中華電信股份有限公司苗栗營運處，提供12部電話線路，協助該所辦理話懇親活動。

所長黃正勇親臨面對面懇親活動現場表達關懷之意，勉勵大家要及時孝順母親，珍惜與家人相聚時間，並感謝所有參與此次活動的家屬及工作人員們辛勤的付出和努力，使得溫暖的情感交流得以實現，讓每一位收容人都感受到了家的溫暖和社會的關懷，正因為有家屬的不離不棄及關懷支持，更給予收容人回歸社會的動力。