蘋果高層再傳出人事震盪，資深設計師Duncan Kerr已向公司提出辭呈，這也代表前設計長Jony Ive領軍的團隊瀕臨瓦解，該團隊曾經設計出iPod、iPhone、iPad及Apple Watch等多樣指標性產品。

美國財經媒體報導，Jony Ive是在2019年離開蘋果，之後設計團隊分崩離析，隨著Duncan Kerr向公司提出辭職，Jony Ive的時代也完全結束，Duncan Kerr是在1999年加入蘋果，深入參與多代iPhone、iPad以及Mac產品設計。

受到賈伯斯重用的Jony Ive，當年離開蘋果時就曾爆發離職潮，多達6位頂尖設計師出走，近年狀況仍然沒有改善，甚至接替Jony Ive位子的Evans Hankey也在去年離開蘋果，蘋果設計團隊再陷入動盪。

由Jony Ive領導的20多人團隊幾乎消失，目前僅存的工業設計師只剩下Richard Howarth、Molly Anderson和Ben Shaffer三人而已。報導提到，許多離開的設計師都到Jony Ive的設計公司LoveFrom工作，並許多大廠合作設計案，走出不一樣的路。

報導也提到，過去的一年半裡，蘋果設計團隊需要直接向營運長Jeff Williams報告，這讓許多設計師相當不滿，過去他們習慣向設計團隊負責人報告，但Jony Ive的繼任者Evans Hankey離開後，蘋果無法找到能夠擔任該職位的高管，內部關係相當緊繃。