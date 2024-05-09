鄰近的新竹市、苗栗縣消防局在3月時，接連在每個大隊新增第2名副大隊長，縣議員陳凱榮於9日議會質詢時，也關心新竹縣各大隊增設第2名副大隊長進度，消防局長陳中振透露確實有增加計畫，目前進度在縣府，待考試院核備後最快7月新副大可上任。

陳凱榮稱自己參加竹北義消20多年，深知新竹市消防局3個大隊、19個分隊以及兩個小隊外勤工作辛勞，許多隊員超勤，但每個大隊只有1名副大隊長，為了維持指揮體系運作，輪休制度上付出犧牲，甚至休假期間也要留隊服務。

基於大法官釋字785號解釋消防員應有合理健康權，陳凱榮建請縣府修正組織編制，3個大隊增設副大隊長，強化指揮能量。目前六都以外，鄰近的新竹市以及苗栗，每個大隊均在3月增設副大隊長1名，相信一定減輕消防人員身心壓力、強化組織運作、合理減少工時，提升災害救援指揮效能。

消防局長陳中振表示，目前已著手規畫每大隊新增1名副大隊長，已跟縣長楊文科爭取並經同意，目前內部作業已到縣府，接下來報考試院核備就完成。預計6月完成法定程序，展開內部徵選，最快7月可上任。