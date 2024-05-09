蔡英文總統卸任前夕傳出有意特赦前總統陳水扁，引起朝野譁然，對此南投縣長許淑華9日表示，特赦是總統職權，用法律途徑解決陳水扁案，是一種方法，但前提是，「前總統陳水扁必須承認犯下貪貪汙等罪行，才能有特赦」。

許淑華說，陳水扁在外面，從事很多政治的工作，不斷挑戰法務部的底線，造成很多灰色地帶，讓很多受刑人及一般大眾感到不滿，政府執法出現特例，法令執行無法讓民眾信服，她擔任立委時就主張特赦陳水扁，前提是，陳水扁必須承認罪行，才能夠特赦。

許淑華進一步指出，法律層面來說，她主張應該特赦，如果陳水扁不承認過去犯下的罪行，就沒有特赦空間。此刻蔡英文總統談特赦，是不是要幫未來的賴清德總統解套，或是讓賴清德重新思考？這大家並不清楚，如果真的要特赦阿扁，蔡英文總統任內，早就可以做這件事了。

許淑華強調，真正的保外就醫是有其原則，不是像現在陳水扁可以這樣，一個受刑人在外面做這麼多的政治動作，挑戰法律底線，結果政府又不敢去動他，她覺得從法律面看，特赦是可以接受的處理方法。

對於賴清德即將就任總統，許淑華認為，新總統、新內閣上任，通常會釋出擴大內需政策，站在地方的立場，希望能加強過去8年執政不足的面向，尤其是觀光，這幾年又受疫情影響，提振觀光非常迫切，談到觀光，兩岸議題是其中一環。

許淑華表示，期待賴總統在520就職演說中，針對兩岸議題說出具體立場與作為，不要只是空中對話，各自解讀，她認為「善意不能只靠理解和猜測。」要具體感受對方誠意、善意，化做真正的政策與行動，並公布施行具體政策，這才符合各界期待。