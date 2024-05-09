頭份市為恭醫院院長李文源表揚29位深受患者讚譽的護理天使，以及護理領袖鄭曉玉護理長和七位傑出的護理模範。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市大千醫院舉辦護師節慶祝晚會，會中安排象徵傳承的點燈儀式。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

大千醫院個案管理師吳秀雅推動失智照護，其用心深獲肯定。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

為慶祝5月12日國際護師節，並感謝平日在臨床用心奉獻、照護病人的護理人員，苗栗縣大千醫院、為恭醫院分別舉行護師節慶祝晚會，以及表揚活動，大千醫院準備豐盛的美食饗宴及趣味闖關，並安排暖心的「傳承之光─點燈儀式」與優秀護理師表揚。為恭醫院則表揚29位深受患者讚譽的護理天使，以及護理領袖鄭曉玉護理長和七位傑出的護理模範。

苗栗市大千健康醫療體系總裁徐千剛表示，今年的國際護師節主題為「有護理師才有未來，護理創造經濟實力」，顯示護理人員對於社會和經濟的重要性。前幾年因新冠疫情，大千醫院站在防疫第一線，除設有專責病房外，也成立苗栗縣唯一的專責加護病房，照顧新冠急重症病人，其承受的壓力與辛勞是非常沉重的，但每位護理人員以堅定、專業的態度，齊心對抗疫情，充分展現在這場防疫戰中的貢獻與價值，所有的付出也深獲大家的肯定。

大千醫院護師節活動特別表揚47位優秀護理師，包含優良護理人員、優良專科護理師、優良麻醉專科護理師、優良護理主管以及年度通過專業能力進階的護理人員。護理部主任解旻容表示，獲得表揚的護理師都擁有護理專業與對護理的熱忱，例如：加護病房的理長邱美珍在疫情期間，不畏辛苦協助收治新冠重症病人，同時親自輔導加護病房人員參與單位內改善活動及護理進階。護理師江靜宜在擔任臨床教師的過程中，不僅對臨床學員有耐心且循循善誘，還會依他們的經驗及能力不同，調整教學模式及進度；在臨床工作時，總能在第一時間協助病人的問題，也多次獲得病人及家屬的讚美，認真用心的態度深受大家肯定。身為失智症個案管理師的護理師吳秀雅致力推動失智共同照護計畫案，不僅辦理課程培養長照能量，也定期舉辦病友會及社區衛教活動，她的努力讓大千在推廣失智症業務中獲頒健康城市的殊榮。

頭份市為恭醫院慶祝護師節，表揚29位深受患者讚譽的護理天使，以及護理領袖鄭曉玉護理長和七位傑出的護理模範。今年特別邀請56位護理實習生一同參與護師節活動，象徵著護理專業的承傳及永續。

為恭醫院護理部主任李韻雯表示，目前全國各地醫療院所都面臨著護理人才招聘的挑戰，因此培育和留住優秀人才變得至關重要。為此，為恭紀念醫院針對護理人員提供優渥的福利獎勵措施，祭出年薪至少88萬，最多可達上百萬的薪資水準，簽約獎金2年8萬、3年17萬，另外提供端午及中秋節金各0.25個月，除提高實質的薪資外，還額外提供護師節禮品、勞動節禮品、生日禮券、生育津貼、托育補助、結婚禮金及祝賀花禮等，並且引入多樣化的彈性護理人力資源管理方案，包括IV team護理師、傷口照護師和功能性護理師等。此外，在白班和小夜班皆配有輔佐人力，同時也提供了彈性的工作時間，以減輕護理人員的工作負擔，讓他們在職場和家庭上取得平衡。為恭醫院也鼓勵護理師在職進修，與大學合作視訊混成教學，如此不僅能免於舟車勞頓，亦能在既有職場學以致用。

值得一提的是，在2023年加入苗栗縣護理師護士公會的人數，為恭醫院就有53名，是苗栗縣醫療機構中人數最多的，顯示醫院對友善職場重視。為恭醫院也積極培育護理新生代，今年初與新生醫護專校、仁德醫專以及亞洲大學共同簽署合作備忘錄，提供每名公費護理專班生就學期間全額補助獎助學金以及生活費約60萬元，攜手協助在學優秀護理學子專注完成學業，孕育國家未來的醫療專業人才。

為恭醫院重視護理人員，致力打造友善職場，今年5月12日護師節適逢母親節，在這兩個重要的節慶前夕，特別舉辦護師節及母親節活動，由院長李文源親自帶領副院長、護理部主任，親手將康乃馨花束贈送給在崗位努力的同仁。

李文源表示，他衷心地感謝所有的護理人員，在這個屬於他們的節日裡，致上最高的敬意和感謝之情，同時傳達體系的理念-對員工好，也就是對病人好，因此特別提醒護理人員，注意自己的健康，好好的照顧家人，這樣才能持續提供高品質的醫療服務，最後，祝福所有護理人員護師(士)節快樂。母親節快樂。