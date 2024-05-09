高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天（9日）收到不明人士所寄的恐嚇信，內容提到在高醫內放置危險物品。對此，高醫表示，目前尚無法判斷信件為惡作劇或是有犯案意圖，考量保護病人、家屬與工作同仁安全， 醫院每日均會保持警戒提高警覺，進行安全巡檢，確認各單位與公共責任區是否有可疑物品及人士出沒，並確保逃生通道順暢。

高醫表示，高醫於今日接獲網路信件留言，內容提及將至醫院內院放置危險品，高醫已立即向十全派出所報案 ，並針對全院公共區域、病房及重要設施進行巡查。目前為止尚未發現有任何危險物品的跡象。

高醫說，目前尚無法判斷信件為惡作劇或是有犯案意圖，考量保護病人、家屬與工作同仁安全， 本醫院每日均會保持警戒提高警覺，進行安全巡檢，確認各單位與公共責任區是否有可疑物品及人士出沒，並確保逃生通道順暢。

高醫也提醒大家提高警覺、留意安全，如發現任何異常請立即回報工作人員與單位主管。明知為不實或可疑之訊息，審慎查證，切勿散布轉傳，以免觸法。