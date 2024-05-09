蕭煌奇今（9日）出席新專輯《沒事的》發片記者會，現場首播專輯同名主打歌MV，畫面中意外曝光他化身「計程車司機」開車上路；好奇視障的他真實坐上駕駛座會否危險？蕭煌奇解釋是劇組因應劇情安排，請來拖車拖著他坐的車子上路，自爆：「那天被警察攔下盤問『你們在幹嘛』，其實當下，很想讓警察開一張無照駕駛的紅單，我人生難有這樣的機會。」劇組人員向警察解釋後隨即化解問題。

首度嘗試當司機，拍攝前他心情興奮又期待，「而且那台車是真的會動，以前拍開車的戲，車子多半是靜止的，但當我握著方向盤，可以感受到車子可以右轉或左轉，只差沒有踩離合器而已」；然而這張專輯對蕭煌奇而言意義獨特，是經歷疫情後對人、事、物看法及態度的轉變，他也期許自己能多點順其自然的心境，透過「沒事的」3個字平穩心情。

好奇現實生活中發生什麼事，會令他情緒波動、必須對自己喊話「沒事的」？蕭煌奇直言都是工作上的事：「製作歌手的歌不如預期時，當然以現在的科技狀態都可以硬處理，但就會覺得卡住。」預到不順心的事，他會在心裡對自己說「沒事的」，平復情緒。