所得稅繳不出來怎麼辦？一名男網友上網求助，今年要繳143萬稅金，但他存款只有40萬元，要等到7月才有幾百萬的分紅入帳，求助該怎麼辦，去信貸嗎？貼文PO出後，有網友指出「信用卡直接調額，像我額度有到90萬，然後找無息刷卡分期」，但也有人懷疑是他是來炫耀的。

原PO日前在Dcard表示，去年所得稅繳35萬元，今年暴增快4倍，必須繳143萬元，但戶頭現金只有40萬元，每個月現金流大約16萬元，根本不夠繳稅怎麼辦？

原PO指出，前1年收入確實增加很多，但是要等到7月才有幾百萬的分紅入帳，現在現金缺口有103萬元，目前想到有4條路可走，第1個是「申請信用卡臨時調額」，但最多只能延後1個月支付；第2是「質押股票」，像是他手上有0050股票，市值有190萬；第3是信貸；第4是賣股票，求問網友們的意見。

貼文PO出後，許多網友看傻眼，紛紛留言「這是公司負責人才有這樣的困擾」、「假煩惱真炫耀」、「這是繳30%跟40%的差距嗎」；也有網友認真回答，「我投信貸一票」、「當然是賣股」、「直接調額，像我額度有到90萬，然後找無息刷卡分期，12個月很普遍，剩下信貸，建議借滿，因為不管借多少都要經辦費；因為質押有22%下檔空間，維持率要130%」。