桃園市大溪區旅遊景點多，近期熱門的中庄土丘假日是許多單車騎士、慢跑運動及放風箏的熱門首選之處，但周邊地勢高低落差大，若有不慎民眾可能有跌落邊坡的意外發生，第一時間的救援相當棘手且風險性高，桃園市消防局圳頂分隊特別於5月8、9日舉辦繩索救援訓練，提升消防人員面對高低落差複雜地形下的繩索救援能力。

圳頂分隊長岩南山表示，繩索救援是消防人員在進行高空、地下以及狹窄空間救援等任務中常用的技能之一，需使用經認證的繩索和器材進行繩索設置、安全繫綁和繩索下降等操作，將待救者從高處或深處救出，極具高度專業性。

郊山事故多地勢落差增救援難度，桃市圳頂分隊訓練繩索救援。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

郊山事故多地勢落差增救援難度，桃市圳頂分隊訓練繩索救援。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

這次訓練選在中庄調整池的邊坡地，模擬民眾跌落邊坡受困待救，消防人員需利用繩索垂降接觸患者並打包後執行吊掛作業將患者救出，過程中需要隨時注意救援者及待救者的安全和場地狀況的變化，及時調整救援方案和操作方式，考驗著消防人員團隊合作能力及身體、心理素質。

岩南山說，近年來戶外活動盛行，有許多適合休閒活動的郊山及步道，每逢假日民眾在各山域從事登山及露營等活動，偶有發生體力不支或不慎跌倒受傷等意外，部分個案跌落山坡達數十公尺以上，搜救時也需要運用繩索技術進行救援；平日定期訓練可有效提升繩索救援能力，讓自己得以在救援現場更快速且更安全的完成繩索設置，為市民提供強而有力的保障。