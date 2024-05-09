新竹縣議員鄭朝鐘於議會第20屆第3次定期會中，針對縣府各局處所有網站的平台優化相關問題，提出具體建議，像市縣府1999為民服務專線陳情案件，建議設置各局處案件的追蹤進度，讓民眾一目了然，各項資訊以科技方式透明化。

鄭朝鐘指出，「科技效率‧城市升級」縣府各局處有許多平台需要優化、透明化、便利化，提高縣府行政效率，讓民眾有感。他認為1999為民服務專線在處理流程網頁上，應可標示清楚所有案件的處理進度，方便民眾了解，資訊透明了，鄉親也就會放心，建議可參考內政部「300億元中央擴大租金補貼專區」的網站。

隨著科技的演進，新竹縣民已經習慣使用手機，或是電腦的網站，查看或申請有關政府所有的行政事務。鄭朝鐘認為，只要平台越便捷、資訊越透明、公務人員做事情就能更有效率，進而達到用科技來提升政府的效能，以及百姓的便利。

縣長楊文科說明，縣府將盤點目前做法，包含open data、MyData方面，研議方式來充實強化內容，讓大家線上輕鬆查詢，申請案件或公文處理的狀況一目了然，這是縣府正在執行中的工作，好還要更好，他已要求行政處通盤檢討。

行政處長周秋堯說明，1999案件大部分陳情案比較聚焦在環保、觀光、交通和工務部分，由於有些內容涉及較深入的技術層面，處理時間較長。其餘案件均會定期與各局處聯繫控管，目前縣民信箱網站可提供案件查詢和進度追蹤，行政處也已申請數位發展部2024年度補助計畫：「MyData 擴充一站式服務暨資料分析計畫」，將透過計畫完成數據平台設置，預計2024年底完成設置案件類型、件數等等資訊。