水餃深受許多人喜愛，不僅料理方便，口味也很多元，但在醫師眼中，卻是很雷的食物。彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫就指出，一顆水餃碳水高達5克，若吃20顆相當於快2碗飯；更嚇人的是其所隱藏的油脂含量，若有控制體重需求者，最好不要碰。

醫師黃士倫於個人粉專發文表示，水餃是很雷的食物，一顆水餃碳水高達5克。男生往往要點2份也就是20顆，折合碳水高達100克，相當於1又3分之2碗白飯（4分之1碗白飯等於15克碳水）；更嚇人的是很油，每10顆有32克脂肪，20顆則是64克脂肪，若有要控制體重的人，最好避免。

事實上，腎臟科醫師洪永祥先前也提到，包餡食物可說是「傷腎大魔王」，像是鍋貼、小籠包、水餃、鮮肉大餛飩湯及胡椒餅等，因澱粉及五花肉都屬於高熱量，當澱粉緊密包著五花肉，使一點油脂都不漏掉，完全吃進肚就超傷腎，尤其腎友攝取時更要注意。

除了水餃外，黃士倫還提到，也要注意雞排、甜不辣等炸物，吃下肚會讓血糖居高不下，造成高血糖時間延長。另外，早餐雷區食物，像是台式飯糰，以紫米、肉鬆、油條等內餡組成，也會讓血糖飆得很高。

此外，黃士倫還分享個案，一名懷孕前患有糖尿病的媽媽，在孕期32週時，仍改不了吃甜點的習慣，常會吃蛋糕、珍珠奶茶、白玉紅豆等精緻澱粉，導致連續血糖檢測高血糖區域動盪得很厲害。他直言，上述飲食習慣若要改掉需要強大決心，但為健康著想值得努力。