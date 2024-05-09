國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權遭國民黨在立法院程序委員會封殺，NCC副主委翁柏宗稱，若立法院不同意任命，導致委員出缺，未來iPhone16、17恐無法上市，如今民眾黨立委林國成更爆接到關說電話，稱只要讓翁柏宗當上NCC主委，就把鏡電視資料交出來。對此，前國民黨立委鄭麗文痛批，這兩個舉動都顯示翁柏宗不是光明磊落的人，絕對不可以留在NCC。

林國成今（9）接受《中天新聞》專訪，爆料近期接到幾通電話，對方稱若讓翁柏宗當上NCC主委，翁柏宗就會把鏡電視調閱小組所有要的資料，通通交出。林國成強調，這幾通電話不是由翁柏宗直接說，是否拜託朋友說明這些條件，這些都無法求證，但他重申，有人帶話告訴他，只要同意讓翁柏宗當上NCC主委，翁柏宗願意把鏡電視所有資料都交出。

對此，鄭麗文今在政論節目《大新聞大爆卦》中痛批，翁柏宗本來就該給相關資料，有人竟然還這樣威脅在野黨。鄭麗文也提到，林國成會把這個消息講出來，顯然他是不接受這樣的交換。

對於翁柏宗種種舉動，鄭麗文直言，可以知道他不是光明磊落的人，並質疑這些行徑背後究竟是誰在幫忙撐腰？鄭麗文強調，這些事都顯示著，翁柏宗絕對不可以留在NCC，她也強調，對在野黨立委有信心，在這關上會嚴格把關，把過去NCC所做的事不公不義的事一一矯正。