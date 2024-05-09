台中市烏日區慶光路868巷108弄路幅不足6米，周邊住戶家中又有孩童，卻常有大卡車、聯結車往來，台中市議員吳瓊華邀集相關單位會勘討論解方。（潘虹恩攝）

台中市烏日區慶光路868巷108弄路幅不足6米，周邊住戶家中又有孩童，卻常有大卡車、聯結車往來，不僅聲音影響居民生活，更擔心發生危險，向台中市議員吳瓊華陳情。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市烏日區慶光路868巷108弄路幅不足6米，周邊住戶家中又有孩童，卻常有大卡車、聯結車往來，不僅聲音影響居民生活，更擔心發生危險，向台中市議員吳瓊華陳情，希望禁止大型卡車進出該住宅區，以維護當地民眾安全。

台中市慶光路868巷108弄路段由在地住戶捐出部分土地造路，路幅不到6米，馬路兩側緊鄰數戶住宅。近1年來，常有聯結車、大卡車頻頻經過該路，不僅聲音讓民眾困擾不已，也因兩側住戶家中都有孩童，更擔心孩童生活安全，紛紛向吳瓊華陳情。吳瓊華9日邀集交通局、烏日區公所、烏日警分局與居民共同會勘，討論防制辦法。

黃姓民眾表示，他們每戶住戶都貢獻了部分土地來建路，還有繳稅金，沒想到現在生活大受影響，近1年來常有大貨車、聯結車通過，車輛若停在路邊卡住大車通行還會被按喇叭，「實在是太誇張了！」另名王姓民眾則說，有些大車經過，車速還不放慢，每每都是呼嘯而過，過去曾發生小孩意外跑出家門，相當危險，跟司機反映繞道還曾被嗆「路又不是你們開的」，實在沒有辦法。

吳瓊華表示，慶光路868巷108弄馬路狹窄，兩邊又都是住戶還有小朋友，附近工廠的大貨車、聯結車等15噸以上的車輛都會從該路通行進出，除了讓在地住戶出入不便，對安全影響也很大；目前先朝設立指示牌方向處理，限制15噸以上大車通行，並引導重型車輛由其他路線行駛，警方也會協助向周邊工廠宣導，希望解決民眾困擾。