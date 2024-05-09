職棒台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒（趙宜莉）外型甜美，近期在圈內掀起炫風，甚至被日本網站評為神級顏值，引發關注。一粒今（9）日跟小映、籃籃、斐棋同台替拳擊國手賴主恩應援，她日前才被網友曬出「膚況不佳」的生圖，今也解釋，自己會因為曬太陽而起疹子，對於評論都虛心接受。

一粒因甜美外型登上日本網站，針對此事，她說：「受寵若驚，沒有想過會傳到日本，謝謝大家很願意看見我。」剛好她一直有在學日文，也想說能趁機再補強一下，以備日後用得上。

至於膚況問題，一粒坦承從小皮膚敏感，只要曬太久的太陽，就會起疹子，所以皮膚狀況並不是她願意的，現在也有持續看醫生，試圖找出解決辦法。一粒的雙胞胎姊姊也在個人社群替妹妹抱不平，「但我不敢在姊姊面前看她發的貼文，只敢很快滑過去，怕會直接哭」。網路上也有人敲碗一粒姊姊出道，一粒則開玩笑爆料說：「她的舞蹈細胞沒有到太好，有一次看她跳舞，直接倒在地板上笑。」

面對突如其來的高關注，一粒自認是很能快速消化情緒的人，也虛心接受所有建議，「我會慢慢學習怎麼調解負面心情，能夠改善的部分會去做，改不了就只能這樣，等待願意欣賞我的人出現」。而她也坦承哭點低，發洩完就好了，像是這次膚況問題，就只有哭一次。

啦啦隊學姐籃籃也幫一粒說話：「誰不會哭？但因為我們是啦啦隊，回去哭個幾天還是要面對大家，這是我們的職業。」籃籃先前曾因工作繁忙，身體出了點狀況，她今表示，之前真的有因過勞去打點滴，現在有吃補品調整身體。

樂天啦啦隊隊長小映先前與李多慧因「隊長」一直鬧出風波，小映眼見李多慧對外宣布自己是隊長後，有在個人社群分享無奈心情，坦言自己不知情，林襄也幫忙發聲：「不管如何，傷害已經造成。」後來才對外宣稱2人都是隊長，只是負責的部分不同。小映今也表示跟李多慧的感情仍舊如初，「很好啊，她現在算是我的鄰居，位子坐我隔壁」。籃籃先前跟李多慧吃飯時，對方就有跟小映視訊，直言感情很好。