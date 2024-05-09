第16任總統、副總統就職典禮將於520登場，陸軍禮炮連當天將以「21響禮砲」向總統致上最高敬意，今年由陸軍關渡指揮部砲兵營砲一連擔綱，軍方昨（8日）於新店東營區進行排練，其中，禮炮連成立以來首位女性副連長葉中尉，出任陣地指揮官任務，指揮砲班完成禮砲鳴放，也成為全場「嬌點」。

禮炮連520當天將以「21響禮砲」向總統致上最高敬意。( 青年日報提供 )

禮炮連520當天將以「21響禮砲」向總統致上最高敬意。( 青年日報提供 )

據《青年日報》報導，中華民國第16任總統、副總統就職典禮暨慶祝大會將於20日隆重登場，其中，將以「21響禮砲」向三軍統帥致上最高敬意的陸軍禮砲連，昨日於新店東營區實施全程預演，官兵暴露在烈日高溫下，戮力完成軍禮勤務；同時演練不發火狀況處置，整體過程臨危不亂、沉穩應對，在0.5秒內，完成補發射擊，精準到位，展現扎實訓練成果。

為使就職典禮儀程順遂，各參演單位緊鑼密鼓投入訓練及整備。全銜為「陸軍關渡地區指揮部砲兵營砲1連」的禮砲連，昨日實施21響禮砲預演、不發火狀況處置及耐熱訓練，國防部亦邀請媒體採訪，見證該連扎實訓練成果。

「第1砲注意，放！」演練中，由擔任射擊指揮官的連長發號施令，射擊首發禮砲，隨後陣地指揮官以紅旗指揮，各門火砲以間隔3秒的時間，依序進行射擊。期間，扮演「左右護法」的計時手、計彈手，專注控制每發射擊時間、響數，他們緊盯手上碼表及計彈盤，確保21個禮砲響、擊發時間皆能分秒不差、精準到位。

在砲班部分，裝填手及接彈手在射擊前後負責裝填、退彈任務。發射手動作講求流暢、優雅，以前傾45度、身體打直的姿勢拉發火繩，呈現軍禮勤務的莊嚴隆重。旗手則在不發火狀況發生時，瞬間上舉紅旗，使下一門火砲能在0.5秒內，立即補發。

另外，禮砲連官兵也穿上防寒外套實施例行「耐熱訓練」，克服炎熱天氣，強化身體素質。官兵在逾攝氏30度的高溫中，穿著防寒外套、禮盔，以「立正」、「交叉手」及「下擺手」姿態，一站就是30分鐘，為了就是確保每次執行任務時，官兵都能克服炎熱天氣，以守護陸軍禮砲連「榮譽部隊」的金字招牌。