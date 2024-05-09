王燦、陳米薇、陳大天、徐新洋、舒子晨日前一起錄中視外景節目《飢餓遊戲》，主持群和來賓都被要求量體重。眾人一度擔心會不會在節目中公布數字，製作單位只好再三保證，才順利開錄該集主題「飢餓增重營」。只要贏了遊戲，就可以吃東西增加體重，但考量不曝光藝人的體重，賽制變成每一關結束吃完美食，就要量一次體重，兩隊各自總重量再除以隊員人數，整天每人也分配一瓶1500CC的水。

王仁甫一聽腦筋動得很快：「那大家都不要去尿尿。」沒想到第二關要開錄前，許孟哲就坦承尿急去過公廁，他無奈說：「我總不能為了贏這1萬塊，搞到膀胱炎吧。」王仁甫雖然提議大家盡量要忍住，但他自己錄到最後一關時，則跟隊友自首道歉：「我真的憋不住了，我去上了廁所，但我有上到一半憋住，沒有全部上完。」

其中一關遊戲要藝人從提示中猜出正解，提示分別有「客家」、「姑丈」、「金曲獎得主」、「知名YouTuber」等資訊，答案其實很明顯，但峮峮和徐新洋卻像腦袋當機一樣，想了許久都沒有答案，陳米薇更誇張，全靠王仁甫提示第一個字和第3個字才浮現答案。《飢餓遊戲》每週日晚間8點在中視播出，隔週六晚間8點中天娛樂台也能收看。