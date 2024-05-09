周星馳自導自演的電影《功夫》，紅遍全球，當中武打動作，更是整部戲的重中之重。原本一開始，周星馳是找香港「大哥大」洪金寶來負責動作設計，但後來雙方鬧翻，洪金寶中途退出，才改由袁和平負責。如今事隔多年，洪金寶再被問到對周星馳的看法，他直接用「不想評價」四個字來回應。

洪金寶曾因為不滿周星馳，發火表示「你不能拿自己當人，拿別人都當狗。」時隔20年，這位香港大哥大近期接受《文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》YouTube訪問時，又被問到這件事。主持人文雋提到，當初有個有說法，是因為上海蚊子太多，洪金寶被叮到受不了跑回香港，引起周星馳不滿。對此，洪金寶承認的確是「一去無回頭」。他說自己回香港看醫生，「接著他(周星馳)叫不用我回來拍了」。接著文雋再追問他對周星馳的評價，洪金寶只說：「不想評價」、「是很不想（評價）」。

事實上，當初洪金寶帶著團隊離開《功夫》劇組後，周星馳便從美國找來動作指導袁和平幫忙。然而，在電影上映後，周星馳在片尾上還是將洪金寶的名字放上去，表示感謝。至於電影中保留了多少洪金寶負責的畫面，他則透露，開場斧頭幫大戰三大高手，以及三大高手互相切磋的場面都是由他設計，約占整部電影的五份之一左右。