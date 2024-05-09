許多民眾以汽車代步，一名網友表示家裡的車子大約10年就會換一台，不過他常常在路上看到一堆老車，而且身邊不少人車子都開20年不換，好奇「台灣人換車頻率是不是很低？」話題引發討論，一票網友認為車子價錢不便宜，如果沒什麼問題不會定期汰換，「好好的為什麼要換？車子就代步用而已。」

一名網友在批踢踢發文表示，家裡的車子通常10年換一台，大約都會開20萬公里左右，不過最近發現台灣人換車頻率很低，路上常常看到一堆老車；他舉例，姨丈的休旅車已經開20年了，車子有些問題卻硬留著不換，也不敢給小孩開。

原PO還提到，朋友爸爸的車子每月大約跑2、3千公里，大約已經開了20年，覺得沒有太大問題就不想換。原PO表示，爸爸認為車子使用頻率高，車子年限里程到了，不換不安全，因此大約10年就會換車，「搞得好像我家很有錢一樣」。

話題引發討論，有網友認為台灣車子太貴，平時若好好保養或維修，根本不用太常換，換車頻率低很正常，「舊車又不是不能開」、「除非車齡12年以上，開始出現數萬元的維修費才考慮換車，否則大多都是能開就開」；不過也有不少網友表示，大約5至10年就會換車。