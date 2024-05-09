母親節即將來臨，三重警分局長黃南山提前今（9）日與分局全體警察媽媽們共同慶祝。不同以往，今年母親節禮物是分局長精心挑選的「養身美顏果韻花香水果茶」，讓身為母親的女性同仁們在勞累工作之際能永保青春，健康永駐，以此祝福與感謝女性同仁在工作及家庭皆有著亮眼的表現與傑出的成就。

三重分局明星夫妻檔。（圖 / 警方提供）

警方表示，此次母親節另一處亮點為分局明星夫妻檔，重陽所副所長潘宗麟與員警黃讚品，兩人在派出所服務時相識，經過愛情長跑多年，確認過眼神遇上對的人，決定攜手相伴一輩子，譜成分局一段佳話。兩人除了在工作崗位上有優異的表現，家庭生活更是和樂融融，目前育有一子一女，人生湊個「好」，是同事們眼中人人稱羨的模範夫妻。

全體合影。（圖 / 警方提供）

三重警分局分局長黃南山非常肯定同仁們的努力與付出，守護新北治安，讓市民們安居樂業，尤其是警察媽媽們，身兼數職，努力扮演好各種角色。因此在這偉大的節日，向每位警察媽媽們誠摯表達感謝與敬意，也希望女性同仁們能夠有一個別具巧思且溫馨母親節。