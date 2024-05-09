高雄市議長康裕成（中）今（9）日特別舉辦甜蜜快閃活動，贈送永續、健康、無麩質米蛋糕給每位議員，並向生3胎以上的多力媽媽、爸爸致敬，一起歡慶母親節。（柯宗緯攝）

母親節即將到來，高雄市議長康裕成今（9）日特別舉辦甜蜜快閃活動，贈送永續、健康、無麩質米蛋糕給每位議員，並向生3胎以上的多力媽媽、爸爸致敬，一起歡慶母親節。其中，議員中以國民黨高市議員李雅芬生下5寶居冠，她也笑說，鼓勵年輕人多生，至少生3個。

今（9）日開始一連11天市政總質詢登場，康裕成特別籌辦甜蜜快閃，陪伴每位堅守崗位、監督市政的議員以及議會同仁提前歡度母親節，包括黃文志、江瑞鴻、林智鴻、張漢忠、李順進、范織欽、李雅靜、鄭安秝、湯詠瑜、高忠德、李雅芬、李雅慧、林義迪、朱信強、陳善慧等議員，以及陳明澤議員賢伉儷出席響應，開心領取康議長的甜蜜蛋糕。

高雄市議長康裕成（左二）送母親節禮物給高市議員李雅靜（右二）。（柯宗緯攝）

康裕成透露，這次準備的「米蛋糕」除了是健康無麩質，不用擔心過敏問題外，蛋糕由在地農民及烘焙師選用在地美濃優質米「高雄147號」研發，並符合5項聯合國SDGs永續發展目標。

康裕成直說，議員們每到母親節都相當忙碌，從來沒有準時在母親節當天陪媽媽渡過，總是提前或延後慶祝，也因此常被媽媽抱怨，希望透過這顆禮輕情意重的蛋糕，給媽媽最好的祝福，並用行動支持在地優質農產，為高雄邁向永續、淨零目標盡一番心力。

身為3寶媽的康裕成也特別向生養3胎以上的李雅芬、陳明澤、李順進、張漢忠等議員及議會同仁致敬，她說，養育子女不簡單，養育3胎的辛勞更是難以言喻，因此送上護眼檯燈及頸部按摩枕，讓媽媽紓壓一下。

高市議員李雅芬（右二）是多力媽媽最佳代表，她感謝康裕成的貼心安排並分享心路歷程，她提到，身為警眷又生5個小孩，過程雖艱辛但結果是甜蜜的，鼓勵年輕人至少生3個。（柯宗緯攝）

多力媽媽最佳代表李雅芬感謝康裕成的貼心安排並分享心路歷程，她提到，身為警眷又生5個小孩，過程雖艱辛但結果是甜蜜的，鼓勵年輕人至少生3個；議員陳明澤也大方和太太表達感謝與示愛，現場氣氛甜蜜又歡樂。