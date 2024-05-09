藝人余天女婿陳鑒，涉嫌擔任詐騙集團車手頭被逮捕，如今遭到收押禁見，沒想到又被踢爆他不僅愛慕虛榮，還對余天及李亞萍情勒4千萬等不堪內幕。對此，媒體人張禹宣提出質疑：「會不會陳鑒的問題，早就在余天家已經積蓄其久，大家只是隱而不發」。

張禹宣在節目《57爆新聞》指出陳鑒曾拿籌碼威脅余天，倘若不付4千萬，就無法達成協議，對於他做出這般情勒行為，推測行徑疑似早有問題。如今又被爆當車手頭遭逮，讓張禹宣指出多少讓外界質疑「會不會整場婚姻，都是他的一場局」。主要關鍵在於余苑綺癌逝後，看不出陳鑒悲痛的心情，反倒是全身名牌出席各種場合，還打著余天名號招搖撞騙，即便跟余家關係交惡，但若見到對方舉辦聚會，還是會出席硬蹭。對此，張禹宣指出余天和李亞萍為了保有女兒顏面，只能選擇忍氣吞聲，在公開場合營造出一家和樂融融的假象。

如今余苑綺當年風光舉辦的婚禮，被踢爆花費7百萬元，都是由余天一手包辦，男方卻是一毛未出；加上一切都靠余家的行為，讓張禹宣不免質疑這些怪異行徑，是否早就透露出是個警訊，只不過到最後才爆發出來，只能說是為時已晚。