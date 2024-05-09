百度副總不當發言遭炎上道歉

大陸搜尋引擎巨頭百度的公關副總裁璩靜近日在網路上暴紅，原因是她在抖音發布的影片驚句連發，像是「為什麼我要考慮員工的家庭」、「我又不是她婆婆」、「跟員工的關係只是雇傭關係」等，導致百度形象重創，公司市值一夜蒸發逾120億元人民幣（約台幣540億元）。

綜合陸媒報導，今年5月以來，百度公關副總裁璩靜在個人抖音號發布多則影片，內容為分享職場經歷和思考，但她在影片中提到「為什麼要考慮員工的家庭？我又不是她的婆婆，我主要需要考慮的是她能不能在他的崗位，及時的給我交付結果。」

璩靜說，「男朋友打電話跟你要不要分手跟我有什麼關係？如果你這麼在意男朋友支持你不支持你，你離職啊，我秒批。」她還提到，「和員工只是僱傭關係」、「公關人春節週末沒有假期」、「職業女性對於家庭的最大遺憾」等爭議言論，被網友諷刺為身為百度公司公關一號位，親自下場製造負面新聞。

璩靜爆發失言風波後，百度形象大傷，在港股、美股合計市值蒸發逾120億元人民幣（約台幣540億元）。

事後，璩靜刪除帳號的所有影音內容，只留下一則道歉啟事，強調未經公司同意所發布的影音內容不代表公司立場，導致外界對公司價值觀和企業文化產生誤解，造成了嚴重傷害，她對此誠懇道歉。