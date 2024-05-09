王仁甫與季芹於YouTube頻道《芹仁PlayWhat》勇闖人生夢想清單，他們規劃出36個計畫，這第一站到了東南亞第一高峰、馬來西亞沙巴「神山」，揪了4位旅伴好友一起飛到沙巴攻頂，但季芹一開始爬沒有多久，就出現不舒服狀況，甚至差點放棄攻頂，雖然最後還是克服困難慢慢往上走，順利走到山頂，但仍放棄全長1.2公里的世界之巔鋼索鐵路「長索」，表示：「山永遠都在，不要因為一時逞能發生危險。」

王仁甫與、季芹這次和吳速玲等好友一行6人，出發馬來西亞的沙巴，去爬喜馬拉雅與新畿內亞之間最高的山峰，也是馬來西亞第一個世界遺產「神山」，他們做好挑戰標高4095公尺的心理準備，但計劃總是趕不上變化。季芹在爬神山一開始就開始感到不舒服，隨著海拔越高，也讓她狀況越來越差，嚮導也帶著她以Z字型方式往上攀登，雖然陡度爬升較和緩，但登頂所需時間也因此而增加。最後一哩路的攻頂行程她原本打算要放棄，但還是拿出不服輸的精神慢慢往上走，王仁甫也一改總是催她趕快走的個性，不斷提醒要她慢慢走，最終雖然走得比較慢，一行人依舊平安完成攻頂。

原本還想要挑戰全長1.2公里的世界之巔鋼索鐵路「長索」的他們，由於季芹的身體狀況，加上原先預計6人一間的山屋，不會有陌生人打擾，到了現場才發現必須10人一間，隱私考量也果斷放棄。季芹表示來了這裡才發現老公在馬來西亞有多紅，一路上都有民眾用尖叫方式叫王仁甫，也成為他們打消和其他不認識的山友共屋的機會。

王仁甫補充，接下來頻道的走向，會以完成36個人生夢想清單為主，不一定是爬山，也可能去世界各地的節日活動或奇景奇觀。如西班牙的奔牛節、番茄節，冰島的聖火祭、玻利維亞的天空之境、西伯利亞的貝爾湖、慕尼黑的啤酒節等等，也希望觀眾繼續跟著他們，一起去環遊世界完成這36個人生夢想清單。