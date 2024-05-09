行政院日前提出新任NCC委員人選，因爭議性過大而遭立院「擱置」，NCC發言人翁柏宗對外表示，若新任委員未順利過關，屆時人數不足，恐影響iPhone 16、17等手機等型式認證，無法進行販售。國民黨團9日痛批，NCC以錯誤的資訊誤導國人，情勒全民。並要求新任行政院止卓榮泰院長上任再重新提出人選。

書記長洪孟楷表示，NCC不要秀下限讓人啼笑皆非，難道NCC只能拿iPhone情勒全民、情勒果粉？提出專業適任、適所適才的NCC委員名單，誰會不給通過？問題在於現在行政院提出的名單，讓外界普遍認為根本不合格，還要立法院幫忙背書？簡直是天方夜譚。國民黨團堅持四位NCC委員人選，必須由卓榮泰院長上任後提出，再送到立法院行使同意權。

洪孟楷表示，根據《國家通訊傳播委員會組織法》第九條規定：「本會所掌理事務，除經委員會議決議授權內部單位分層負責者外，應由委員會決議行之。」在10項決議項目中，委員會議根本沒有手機認證部分，NCC以錯誤的資訊誤導國人，情勒全民。

洪孟楷強調，NCC不是少了幾位委員就無法運作，NCC還有更多優秀公務人員在處理一般監理庶務工作，如果NCC堅持少了幾位委員就無法讓新手機上架，那就坐實了NCC可廢掉的主張。

副書記長張嘉郡表示，NCC現在變成蘋果手機直營旗艦店了嗎？美國FCC正緊鑼密鼓關心衛星手機發展趨勢，中華民國的NCC卻只關心蘋果手機的發行，這樣的NCC存在的意義到底在哪裡？

藍委黃健豪表示，翁柏宗一席話，更突顯他根本不適任NCC主委一職。《國家通訊傳播委員會組織法》第九條，已經非常清楚敘明委員會議的職權，例行性業務是授權內部單位分層負責，包括新式手機型式認證在內。

黃健豪要請教翁柏宗副主委，是不是沒有你，新式手機就沒辦法在台灣上市販售？如果是，那麼倘若包括翁柏宗在內的四位提名人，到立法院接受實質審查，國民黨團會準備手機科技、結構、通訊協定等相關專業考題，讓國人看看新任主委和委員，對手機有多了解。

藍委翁曉玲質疑，依據《國家通訊傳播委員會組織法》第九條規定，以及「國家通訊傳播委員會議事事項及授權內部單位作業要點」隸屬於明確性、例行性、急迫性及授意性的處分案和公告案，可以交由三位委員所組成的分組委員會議審議決定。翁曉玲說，審議之後，還可再循內部作業程序，交由主任秘書核發公文書，根本不會發生翁柏宗副主委所說的，「iPhone 16、17等新機的型式認證無法審查」的事情。

翁曉玲強調，她和書記長洪孟楷已經提出《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，修正案通過，有可能在未來將NCC打掉重練，重新提名全部委員。看到翁柏宗副主委急於想當主委，是否背後還有什麼民進黨交代未完成的任務？

藍委葉元之表示，翁柏宗為了當NCC主委，蹭iPhone到這個地步。替NCC感到可悲，運作多年的NCC，居然拿不出一件績效，證明自己有存在價值。葉元之建議動不動就喜歡成立所謂「專案辦公室」的民進黨，如果NCC價值是要讓蘋果手機上市，乾脆廢掉每年拿7億元預算的NCC，在行政院底下成立僅需2千多萬元預算的「iPHONE審核專案辦公室」。