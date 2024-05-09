一名25歲王姓女子，長期以含糖飲料代替白開水，每天至少喝2至3杯手搖飲料，不知自己早已罹患糖尿病，日前在家突然昏倒，緊急送醫診斷是「高滲透壓高血糖症」，經緊急插管，才救回一命。

衛生福利部桃園醫院加護病房主治醫師林昕緯表示，王姓女子被送抵該院急診室時，因意識不清被緊急插管，由於伴隨著嚴重脫水，醫護人員緊急給予輸液後，送至加護病房放置氣管內管及呼吸器支持，醫療團隊密切監測其體內電解質濃度及血糖值，積極治療後，王姓女子逐漸恢復意識、化險為夷，並轉出加護病房。

林昕緯指出，糖尿病是一種慢性的代謝異常疾病，因為體內胰島素缺乏或功能不全，對糖類的利用能力減低，甚至完全無法利用，因而造成血糖過高，若血糖控制不良，容易引起各種急、慢性併發症。

林昕緯指出，血糖過高造成高血糖、高滲透壓狀態的病程，通常緩慢且不易察覺，病人常是在意識發生嚴重障礙時，才被家人發現後送醫治療，若不即時治療，輕則昏迷，重則洗腎，甚至休克、死亡。

部桃加護病房護理師吳郁欣表示，現在精緻化飲食，手搖飲店盛行，很多人常喝含糖飲料，讓糖尿病誘發年齡層不斷下降，年輕人通常不認為自己會得糖尿病，每天飲料不離身，久而久之血糖過高，即可能造成上述致命的危機。

吳郁欣表示，定時檢測血糖，有助及早發現血糖異狀，一旦確診糖尿病後，血糖控制就十分重要，特別在飲食方面，是影響血糖的關鍵因素之一，血糖控制不佳，會造成心臟、腎臟甚至視網膜病變等併發症。