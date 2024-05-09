53歲的李淑真自幼患有長短腳，因手術不順利引發骨髓炎傷口感染嚴重，右膝以下沒有知覺，她長年受老公家暴，離婚後獨力撫養2名雙胞胎女兒，為了賺生活費一天工作16小時，李淑真今年獲桃園家扶中心推薦成為自強母親接受表揚，也說困苦時對外求助並非丟臉的事，有能力自己也要成為手心向下的人。

李淑真說，小時候只能踮起腳尖走路，成年後接受手術，可是在過程中發生意外，導致神經割斷又逢骨髓炎感染，傷口流膿嚴重，當時她連女兒的奶粉都沒錢買，沒有閒錢繼續看醫生，甚至拿衛生棉充當紗布使用，傷口反覆感染長達5年，後續感染狀況雖然改善，但右膝以下已經完全沒知覺。

除了自身病痛外，因為當時老公工作並不穩定，有酗酒習慣酒後又會對她施暴，李淑真自結婚以來身上大小傷不斷，她為了保護小孩索性離婚，並獲得雙胞胎女兒撫養權。為讓孩子有正常生活，她找了家庭代工，一天工作16小時，過年也不敢休息，經友人鼓勵，才鼓起勇氣走進家扶中心求助，小孩的相關費用不需再擔心，也讓生活漸趨穩定。

如今李淑真的小孩已經上大學，自己也在花店有穩定的工作收入。她說，人生有高有低，懂得對外求助並不丟臉或是羞恥，能獲得他人幫助自己時常懷抱感恩的心，更知足現在的生活。

桃園家扶中心主任張伏杉表示，凡居住桃園市內，家有18歲以下之兒少或就學中大專生，其家庭收入不足以維持兒童、少年生活正常需要，經由社工家訪評估符合資格者，可成為受扶助家庭。歡迎有需要的家長，可與桃園家扶中心聯繫。

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