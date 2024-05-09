和碩董事長童子賢主張核二、核三廠延役，並建議採用芬蘭OL3新型核電廠等作法以降低電價成本。對此，台電發言人蔡志孟9日指出，台電已研究過芬蘭做法，但最終歷經12年延宕且過程中因設備毀損，造價成本是原先興建的3倍，換算每度電成本近3元。

有關童子賢提出台灣可仿效芬蘭作法，在核一、核四廠區內興建OL3新型核電機組，強調可提供穩定電力，也有助於降低平均電價，蔡志孟說，芬蘭OL3機組在興建過程中曾發生飼水葉片裂掉事件，導致最終延宕12年才完成，完工成本甚至是原興建成本的3倍，換算每度電成本近3元，若要套用在台灣實施，需要各界的共識。

有關核電延役，蔡志孟強調，不僅需要多方共識、也要考量地震風險；他說，近期在野立委已有相關提案，國會也將陸續展開討論，屆時台電會配合提供意見或相關資料；同時，他也指出，台灣與他國不同之處在於位處地震帶，日前花蓮403強震就已造成核一、核二的核廢料貯存槽廢水溢出，因此，地質風險也是核電延役的考量因素。

而工總憂心供電問題讓企業出走，工總新任理事長潘俊榮也喊話政府考慮核能，蔡志孟說，即便以現在政府的能源政策下，台電供電都已做足長遠規劃，不論未來台灣核電延役或新增機組，都要在核能安全、核廢處理、國會同意及民眾共識等多方向討論。

在供電方面，蔡志孟指出，台電所有電源規劃都是「新增機組大於退役」，今年將增加443萬瓩機組、退役315萬瓩，至2030年時將淨增910萬瓩發電，高於用電負載預估增加的700萬瓩，且期間再生能源也會陸續加入3,000萬瓩的供電。