民視8點檔《愛的榮耀》男星蘇炳憲昨（8）日晚上去天母看職棒味全龍大戰樂天桃猿，沒想到竟被界外球擊中背部、頸部，轉播畫面拍到他表情痛苦不堪，聯盟人員趕緊過去關心，一看竟說：「很面熟喔！」

蘇炳憲今（9）日還原說當時狀背對球場，跟朋友講話，結果朋友就說「球來了！」，沒想到球就直接打在背上了，他笑說：「自己就是堅強的男子漢」，所以當下沒有去看醫生，只有小瘀青，但今天會找時間去買樂透，這是非常難得的機會。

蘇炳憲昨看球賽「中彈」表情痛苦不堪。（圖／摘自公視體育台）

但網友也在留言區繼續歪樓，搞笑問「吳婉君、何愛嘉有來嗎？」原來，蘇炳憲和吳婉君在《愛的榮耀》演一對父女，「何愛嘉」就是吳婉君劇中角色名，戲外2人也是球友，常相約看球賽。吳婉君本來想要一起去看比賽，但昨天有拍《愛的榮耀》，就沒有跟上，得知消息第一時間就關心她的「爸爸」，蘇炳憲笑回：「沒想到這次這麼幸運，被幸運之球找上，看來今年要發發發。」

蘇炳憲傷勢曝光，背後好大一個球印瘀青。（圖／民視提供）

蘇炳憲在《愛的榮耀》劇照。（圖／民視提供）

後來職棒工作人員馬上來冰敷，味全龍隊也有人送炸雞跟啤酒來慰問，還留電話說後續會打電話慰問，相當甘心。民視八點檔《愛的榮耀》中，蘇炳憲劇中的女兒吳婉君出嫁後，安排自己的爸媽跟婆婆一起出遊，沒想到渡假期間鬧出不少笑話，他直言這次角色變成「逗趣的岳父」，簡直變成八點檔的喜劇擔當，要大家要多多關注劇情。