近來火警事件頻傳，台中市西屯區福瑞街本月7日也發生住宅火警，造成2人死亡，台中市議員陳雅惠9日在議會警消環衛業務質詢時指出，根據消防局調查，該起火警可能為電器因素造成，她呼籲消防局應加強防火宣導，尤其告訴民眾正確的避難逃生原則，提高火場生存機率。

市議員陳雅惠、蕭隆澤、張芬郁、陳淑華在議會聯合質詢，特別關心火場逃生原則。陳雅惠表示，西屯瑞福街火警雖很快撲滅，卻釀成1家4口中的爸爸、小女兒死亡憾事，導致全家人天人永隔；據了解，該起火警中包括客廳、廚房及臥室都被燒毀，現場濃濃黑煙、火勢竄出，相當恐怖，要求消防局長孫福佑提出加強宣導火場逃生的原則。

孫福佑指出，根據調查，該起火警的起火點應在客廳電視桌附近，不排除為電器起火，呼籲民眾使用各種電器設備不能過載，也就是同一個迴路的插座不要同時使用耗電量過大的電器設備，不用的插頭記得拔除，隨時注意清理灰塵避免積污導電引發火災。

孫福佑說，火警逃生切忌搭乘電梯，也不要用塑膠袋套頭、躲在浴室，應該要往下、往外逃生，當發現門把燙手、開門有濃煙時應記得關門，並選擇與火點反向方尋找逃生出口，或是躲在遠離火、煙、熱最遠的陽台或房間靠窗處，消防局將運用網路社群、媒體宣導等多種方式加強社區宣導。