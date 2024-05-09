受4月下旬強降雨雨影響，使得正值採收期的香瓜果實水傷。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

今年初氣候不穩，年初乾旱令桃源及那瑪夏區茶葉出現駐芽、發芽率不佳，4月下旬的強降雨也導致採收中的香瓜、西瓜受損。經各公所通報農損，高市府農業局成功爭取農產業天然災害現金救助及低利貸款，並經農業部公告高市自今日至5月20日止（假日不休息）受理農民申報。

農業局說，高雄市茶樹在桃源區有68公頃及那瑪夏區37公頃，受到年初乾旱影響，茶葉出現駐芽及發芽率不佳等現象，災損3成；香瓜在橋頭區有69公頃、岡山區有37公頃及路竹區有24公頃；西瓜在路竹區有55公頃、岡山區有10公頃，則受4月下旬強降雨雨影響，使得正值採收期的香瓜及西瓜果實水傷，造成香瓜災損3到5成、西瓜災損2到3成。

高雄市農業局長張清榮提醒農友，請在桃源區及那瑪夏區種植茶葉、或在岡山區、路竹區及橋頭區種植香瓜、或在岡山區及路竹區種植西瓜且受災損失達2成以上的農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並務必於5月20日前（假日照常受理申請）持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助。

香瓜每公頃救助8萬、西瓜每公頃6.2萬、茶葉每公頃5.5萬元，農業局也會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。