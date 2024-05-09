鬼才導演喬治米勒的最新作品《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》22日將在台灣上映，日前首波社群好評出爐，獲外媒讚譽：「真的非常、非常棒，以跟《瘋狂麥斯：憤怒道》截然不同的運作方式，使整部電影更加豐富，同時在荒地中刻出屬於自己的傳奇」；「絕對是強大的動作電影」；「兇猛且節奏緊張的史詩旅程，擴展了芙莉歐莎和荒地的故事，也呈現最瘋狂的飛車追逐、最誇張的角色和令人驚嘆的電影美學」；「安雅泰勒喬伊很棒，克里斯漢斯沃帶來前所未有的精彩表演」。

導演喬治米勒表示：「這是講述一個人從10歲到26歲的故事，更是個長達15年到16年的漫長史詩旅程；她一生都在努力踏上回家的路，這是一趟冒險之旅。故事的重點不在於一路上實際發生了什麼事，而是在於主角的靈魂發生了什麼樣的變化。重點是關於她在試圖回家的過程中所發生的事情，以及她最終如何成為芙莉歐莎。」

安雅泰勒喬伊在新片中拿出意想不到的精彩表現。（圖／華納兄弟提供）

為迎接電影上映，片商也特地耗資250萬、費時1個月在台灣改裝卡車，「末日運輸車」，邀請民眾即日起至19日與改裝卡車拍照上傳至個人社群，設定公開並「@華納兄弟台灣」、「＃見證憤怒之火」，就有機會獲得電影周邊。