浤良食品股份有限公司成功與神戶物產集團談成20呎櫃560箱、8萬顆皮蛋訂單，9日在屏東縣長周春米的主持下正式封櫃銷日，業者有信心後續會再增加訂單，可望銷到200萬顆。（謝佳潾攝）

浤良食品股份有限公司在地經營近一甲子，所生產的鴨蛋製品年產值達3億元占屏東縣鴨蛋產值1／3，同時還外銷逾10個國家，近2年與屏縣府參加東京食品展後深獲日本人喜愛，成功與神戶物產集團談成20呎櫃560箱、8萬顆皮蛋訂單，9日在縣長周春米的主持下正式封櫃銷日，業者有信心後續會再增加訂單，可望銷到200萬顆。

浤良食品位在屏東縣新園鄉，前身是浤良蛋行，創立於1965年，當時選蛋都是靠人力檢測蛋殼裂縫，需要很有經驗的工人，直至1990年代開始與各方研究單位合作後，終於研發出自動檢測機器，透過蛋殼敲擊後的聲波反應來挑蛋，不僅將檢測準確度調升至98％以上，還解決了人力短缺的問題，並進軍國外市場。

浤良食品總經理歐陵合指出，長年來浤良生產的鴨蛋製品外銷逾10個國家，但都沒有日本，直到去年與今年隨縣府參加東京食品展後，終於打開日本市場，成功與日本神戶物產集團談成20呎櫃560箱、8萬顆的皮蛋訂單，將以海運方式運往關東地區橫濱港，後續有望再繼續增加訂單出口至關西地區神戶港。

浤良食品股份有限公司成功與神戶物產集團談成20呎櫃560箱、8萬顆皮蛋訂單，9日在屏東縣長周春米的主持下正式封櫃銷日，業者有信心後續會再增加訂單，可望銷到200萬顆。（謝佳潾攝）

歐陵合說，這次出口日本的皮蛋原料是使用屏東在地國寶鴨生產的「動福鴨蛋」，蛋鴨雖以圈飼方式飼養，但有降低飼養密度，以建立高生物安全的圍網，讓蛋鴨住得好、吃得好、睡得好，所以產出的鴨蛋自然新鮮又健康，且每顆都能完整追溯來源。

浤良食品股份有限公司成功與神戶物產集團談成20呎櫃560箱、8萬顆皮蛋訂單，9日在屏東縣長周春米的主持下正式封櫃銷日，業者有信心後續會再增加訂單，可望銷到200萬顆。（謝佳潾攝）

浤良首次外銷日本，由屏東縣長周春米親自主持封櫃，周春米指出，屏東縣是全台鴨蛋生產最多的縣市，有162間養鴨場、約81萬隻蛋鴨，年產量約1億8000萬顆，年產值約9億元，占全台一半，當中浤良年產值約3億元，占屏東縣鴨蛋年產值1／3，因此非常看好浤良的發展。

浤良食品股份有限公司成功與神戶物產集團談成20呎櫃560箱、8萬顆皮蛋訂單，9日在屏東縣長周春米的主持下正式封櫃銷日，業者有信心後續會再增加訂單，可望銷到200萬顆。（謝佳潾攝）

周春米說，相信今年浤良可以銷200萬顆鴨蛋製品到日本，浤良之前已外銷至美國、加拿大、澳洲、新加坡、菲律賓及紐西蘭等國家，期盼屏東鴨蛋產品可以推廣給世界各地的華人及各個國家的人品嚐。