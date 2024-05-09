新竹市培英國中校內老舊校舍已有60多年歷史，新竹市政府爭取中央經費結合市府自籌款，挹注逾2億7776萬元，將拆除原有老揹少結構不穩定的舊校舍，並興建4層樓26間教室量體的「新C棟」，9日正式開工，預計2026年8月完工啟用。

新竹市長高虹安9日出席動土典禮，她表示，培英國中校內空間配置缺乏系統性規劃，且校園地形高低落差大、人車動線混亂，無多餘教室可供師生使用，市府爭取中央補助及市府自籌經費規畫校園，推動老舊校舍（C棟）拆除重建工程，盤點校內現有空間與動線後，採「先建後拆」方式重建校舍。

市府教育處表示，培英國中C1、C2兩棟老舊校舍興建至今已逾60年，經耐震詳細評估後建議拆除重建，此次工程將拆除兩校舍量體需求集中合一為新C棟，預計新建地上5層樓校舍，共規畫24間教室量體，包括16間普通教室、3.5間專科教室、4.5間行政服務空間。

這次培英國中「新C棟」的整體規畫，特別與設計師討論，希望導入十八尖山的元素，藉由上而下自然流動的風，結合好的教學設施，留下最美最純粹的學習風景，未來過濾器造型的穿廊樓板，將成為「新C棟」最主要的意象。