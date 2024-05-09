打著高股息、月月配的台股ETF不再受投資人青睞嗎？兩檔高股息ETF新兵00944、00946今9日掛牌上市，不僅申購金額保守，盤中都跌破15元、10元以下的發行價，首日力拼紅盤全破功。

00940掀起高股息ETF申購熱潮，4月1日掛牌上市時，規模達1752億元，堪稱是巨嬰型規模的ETF；根據投信統計後公告，00944野村臺灣趨勢動能高股息ETF上市前募集

規模約13億元、00946群益科技高息成長ETF的規模約45億元，兩檔新上市的募集規模合計僅約58億元，與00940規模相差甚遠；發行的投信業者認為，百億元以下的募集規模才是回歸正常現象。

分析師表示，00940一直處於破發，即發行價10元以下狀態，投資人熱情完全被澆熄，加上高股息的選股邏輯類似，買了00940之後，也不會想再買太過類似的ETF，投資趨於冷靜；00940自救會成員則在臉書上調侃，「歡迎加入破發行列」。

00944早盤開高，先紅盤上走揚來到15.03元，午盤賣壓湧現翻黑，尾盤收在14.87元，跌破15元發行價；00946開高後震盪，10元發行價平盤遊走，最低9.96元，終場10元收，驚險守住發行價。