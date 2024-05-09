立法院司法及法制委員會8日排審國會改革法案，在藍營主導散會後，民進黨團召開記者會批評國民黨，但總召柯建銘卻突然說，黨團幹事長吳思瑤在散會後，含著眼淚坐在位置上，是「台灣最美麗的臉龐」。對此，人在現場的國民黨立委謝龍介爆出現場狀況說，吳思瑤在委員會嗆的比柯建銘還大聲、講話也是最兇的，哪有在哭，是看到魔神仔在哭嗎。

司法委員會8日續審民進黨版本國會改革相關法案，傅崐萁程序發言時痛批民進黨，再提到柯建銘失言稱「老天有眼發生大地震」的事件，愈講愈氣，更直接提出散會動議。藍綠雙方爭執近10分鐘後，國民黨6人贊成，民進黨5人反對，決議散會。

而民進黨團隨後召開記者會，柯建銘透露，吳思瑤在散會動議後，還含著眼淚坐在位置上，「台灣最美麗的臉龐就是吳思瑤的臉龐」。讓吳思瑤害羞的笑出來。

對此，同樣在司法及法制委員會的國民黨立委謝龍介，今（9）日在政論節目《新聞大白話》相當無言地說，柯建銘說吳思瑤在流眼淚，去看國會頻道直播就知道，「傅崐萁在講的時候，吳思瑤嗆的比柯建銘還大聲耶，是甚麼時候在流眼淚？現場她嗆最兇，所有講的話她也算是最兇的，根本就沒有那個情形，哪有在哭啦，是看到魔神仔在哭吧」。

回看當日的國會頻道直播，在散會動議表決通過，召委鍾佳濱宣布散會後，柯建銘立刻痛批，「國會已死啦、民意會反撲啦」，吳思瑤也跟上大喊：「請讓沈伯洋的案子可以付委員會來開公聽會」、「請讓沈伯洋的國安條款可以送委員會來開公聽會阿」、「不要害怕、出來打球，國民黨來開會就是為了不開會，國會是耍流氓的地方嗎？」

謝龍介也提到，柯建銘日前講出「老天有眼發生大地震」的時候，他就在就坐在柯的對面、藍委吳宗憲坐他隔壁，當下兩人一聽到柯建銘說花蓮地震是老天有眼，吳宗憲就說「他死定了」，而且當時柯是在說傅崐萁沒收委員會，也不知道怎麼會扯到花蓮地震，這就是柯建銘。

謝龍介還吐槽說，吳思瑤看到他都說自己是台南人、說她爸爸也是台南人，想來跟他套交情。