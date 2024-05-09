泰國蟬連四周票房冠軍、破影史開片票房紀錄，電影《金孫爆富攻略》今日公布中文版獨家海報，飾演男主角廢柴金孫的亞洲天王Billkin拿著電玩盤腿坐在地上，身旁標語「躺平坐等百萬就好」、「靠自己不如靠阿嬤」說明了他在電影中的角色設定，「只想靠著罹癌阿嬤的遺產致富」，因此照顧阿嬤無微不至，處心積慮博取信任；而站在阿嬤身旁的其他家人，臉上表情也都充滿笑容，但內心想的卻也是只有遺產。

首次參與電影演出的素人演員烏薩薩梅坎姆Usha Seamkhum（小名Taew），真摯動人的演技打動無數觀眾，看過預告的網友紛紛大讚「根本就是泰版淑芳阿姨」，而第一次演戲就得到票房與口碑的雙肯定，Taew謙虛地說：「每個人都有阿嬤，所以在看電影的時候帶入了最真實的情感，並不是我演技好，而是，大家都想起了那位只在意他們吃飽了沒、穿得暖不暖的阿嬤。」

電影《金孫爆富攻略》在泰國上映後，不只票房創紀錄、蟬聯冠軍，電影中討論的話題更是引起觀眾熱烈討論，「我只想躺平坐等遺產，錯了嗎？」在電影中飾演這個角色的Billkin說：「這就是我覺得演戲最難的地方，因為人不斷地在成長，對許多不成熟的價值觀是不認同的，要對阿嬤呈現這樣的貪婪與心機，在演戲時特別痛苦，但這就是人性。」

而在電影中罹患癌症的阿嬤，在面對每個家人有目的性的對待，即便知道他們對自己的好都是因為看上了遺產，但回應的只有包容與愛，飾演阿嬤的Taew說：「每個家庭都有各自的問題，在演戲時我帶入了自己的人生經驗，不論家人之間有多少紛爭，愛是不會改變的，只是要透過一些方式提醒彼此，不要忘了我們的愛。」