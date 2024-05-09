民進黨新北市議員黃淑君不滿新北果菜公司弊案叢生，3月議會臨時會提案刪除包括董事長薪資等6筆共7244萬餘元預算，堅持要先看到改革才願通過預算，也導致果菜公司共3.9億餘元的預算遭擱置，經政黨協商最後刪除10萬元公關費，議會今三讀通過，

黃淑君表示，新北果菜公司去年傳出拍賣員圖利特定承銷人，遭檢調搜索約談，接著又有員工被控收賄賤賣蔬果，甚至在外開蔬果店兼職，董事會也未發揮相關功能。

副市長劉和然表示，弊案目前有的已移送；有的還在調查過中。農業局長李玟補充，目前果菜公司主動移送弊案的包括涉嫌圖利承銷商、私自拿取果及涉嫌收回扣部分等。

黃淑君說，果菜公司移送弊案都是她在議會揭發的，詢問要不要撤換果菜公司董事長？劉和然答詢：「人事尊重市長職權」。

黃淑君接著表示，新北果菜公司的勞務收入全來自攤商，市府應積極處理，且這次涉案的拍賣員負責有機蔬果的拍賣事項，影響新北市有機營養午餐標案，教育局年編5億元預算，其中是否也涉及不法，要求果菜公司一個月內提供檢討報告。劉和然強調，「只要有弊案市府絕不寬貸」。

另，民進黨新北市議員顏蔚慈要求農業局針對三重果菜市場的搬遷與未來營運規畫做專案報告，主席陳鴻源裁示於總質詢前盡快召開。