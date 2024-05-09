考試院今院會通過銓敘部陳報「早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點第3點、第6點修正草案總說明及條文對照表案」。對於早期支領一次退休金生活困難的退休公教人員，其年節照護金發給金額，單身者，發給金額自新臺幣（以下同）21,600元調整為23,200元；有眷屬依賴其扶養者，自37,000元調整為39,800元。全案俟考試院令發布後，將自發布後最近之年節（端午節）適用。

銓敘部表示：為提供早期退休人員更好更及時的照護，除參據行政院主計總處公布之「消費者物價指數」檢討並調高發給金額外，同時放寬申請條件，將認定生活特別困難的標準放寬如下。

單身者，自每月平均收入不足15,000元調整為16,500元；有眷屬依賴其扶養者，自每月平均收入不足25,000元調整為27,500元。

銓敘部表示：有關本次修正的申請方式及詳細規定將於考試院令發布後，由該部通函全國各人事主管機構並公告於該部全球資訊網。如有疑義，屆時可以向原退休機關（學校）人事單位詢問。行動困難需協助者，亦可由原退休機關（學校）代為申請。