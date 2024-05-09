台東縣府推動原民地區共管合作。（蔡旻妤攝）

台東縣府推動原民地區共管合作，台東縣長饒慶鈴致詞。（蔡旻妤攝）

台東縣府推動原民地區共管合作，台東縣議員陳政宗。（蔡旻妤攝）

為使部落能夠與資源治理機關共同推行共管計畫，台東縣府9日舉辦利稻、下馬、武陵、歷坵、新化及重安等6個試辦部落與資源治理機關的共管合作意向書簽訂。台東縣長饒慶鈴說，重要的是機關要與部落溝通取得共識，不然就會打架。

饒慶鈴表示，台東是全台第一也是唯一由地方縣市政府主動協助推動部落與資源治理機關合作的縣市，透過共管形成維護傳統文化與自然資源的夥伴關係，期盼共同實踐保障原住民族的土地權益、維持生活及延續文化，並促進土地的保護與永續利用。

合作意向書簽訂活動在原住民族委員會土管處副處長張信良及饒慶鈴見證下，農業部林業及自然保育署台東分署長吳昌祐、交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處長林維玲、交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處副處長莊名豪、海端鄉長胡金至、延平鄉長余光雄、成功鎮長謝淑貞、金峰鄉長蔣爭光、達仁鄉長陳新輝等各資源治理機關共同參與，並與部落代表簽署合作意向。

卑南族台東縣議員陳政宗說，這是見證歷史的一刻，在原住民地區資源共管簽訂合作意向書，需要縣府和部落有互信及共識下才能推動，未來可帶動原民地區土地權益延伸、產業發展及文化傳承。

饒慶鈴指出，原住民族傳統土地資源的運用管理，一直是政府部門與部落間認知落差上衍生紛爭的主要原因；原住民族地區共管資源共同管理辦法於2007年頒布後，族人可透過共管模式，就傳統土地範圍和資源治理機關共同參與管理運用其自然資源、文化遺產、土地權益及其他相關事務上的合作。