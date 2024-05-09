立法院長韓國瑜上任後，積極展現國會改革決心，使其人氣再度暴漲。國民黨立委柯志恩也提及韓國瑜韓與前任立法院長游錫堃的不同，大讚韓盡忠職守，更透露她曾笑虧立法院副院長江啟臣已快被邊緣化了。

柯志恩今（9）日在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，韓國瑜每天都接見數個團體，導致眼睛都紅紅，且即便接續在立院主持，也沒有打瞌睡的情形。她更透露，看到韓國瑜如此的盡忠職守，讓她還曾向江啟臣開玩笑稱他快被邊緣化了。

柯志恩進一步說道，游錫堃擔任立法院長時，常常是只有在早上主持院會，到了下午就會換副院長主持，而韓國瑜上任後，僅在3月29日請假，而江啟臣只有在甲動時，必須要來按鈴投票。

立法院2月20日開議後，韓國瑜主持會議皆親自出馬，不過在3月29日則首次向立院告假，跟總統蔡英文、副總統賴清德到台北忠烈祠參加春祭，當天的立法院院會由江啟臣主持。