外國一名女工程師平時使用Firefox瀏覽器都不會關閉網頁，2年來總共累積7470個分頁，結果近日手滑將所有分頁全數關掉，瀏覽器還無法復原分頁，讓她崩潰上網求助網友，最後順利把她的分頁救回來。

據外媒《PCMag》報導，這名女網友在X（原為推特）發文，她在Firefox瀏覽器開啟7470個分頁，不小心全部關掉，瀏覽器更顯示無法復原，很崩潰自己兩年來累積的頁面全沒了，求網友幫忙。她解釋，自己沒有關閉分頁的習慣，喜歡回顧幾天前、甚至幾個月前看過的網頁內容，回憶當時學過、做過什麼事、曾經思考什麼，所以網頁打開後就不關。

firefox refused to restore my session that i've had going for 2+ years....



over 7k tabs down the drain.... — hazel☀️ (@sodiumPen) April 30, 2024

在大家的幫助下，女網友透過Firefox配置檔案快取，成功恢復7470個分頁，直呼好像找回了自己不見的一部分。也有人好奇開這麼多頁面，電腦不會當機嗎？女網友回應不會，因為只有她打開那個頁面，電腦才會下載網站內容，其他的分頁沒下載，就不會占用太多運算資源。

報導說，開發Firefox的Mozilla公司知曉此事後，證實Firefox開啟大量分頁幾乎不占用記憶體，表示「有人會開啟超過7000個分頁真的是非常驚人，但也顯示『分頁管理』是一個普遍問題」。