「運錩鋼鐵」董事長顏德和透露，園區土地20年前買下，本來是做為家族使用，但在因緣際會下接受神佛指引，「好地方要拿出來給大家一起用」。（柯宗緯翻攝）

上市公司「運錩鋼鐵」轉投資的天成圓滿生命紀念館今（9）日落成啟用，董事長顏德和透露，園區土地20年前買下，本來是做為家族使用，但在因緣際會下接受神佛指引，「好地方要拿出來給大家一起用」，也捐贈500個塔位給高雄市殯葬管理處做為濟助清寒之用。

今天落成啟用典禮包括高雄市議長康裕成、副議長曾俊傑、準教育部長鄭英耀、立委林岱樺、市議員黃柏霖、吳利成、立委柯志恩團隊主任曹桓榮、高雄市商業會理事長劉憲同、總工業會理事長蔡圖晉等來自地方、中央民代，及鋼鐵業界人士、金融、營建及工商團體等超過300人觀禮。

「運錩鋼鐵」董事長顏德和透露，園區土地20年前買下，本來是給家族使用，但在因緣際會下接受神佛指引，「好地方要拿出來給大家一起用」。（柯宗緯翻攝）

董事長顏德和指出，園區土地20年前買下，本來是要給家族使用，但在因緣際會下接受神佛指引，好地方要拿出來給大家一起用，所以就開創了這座生命紀念館塔，從買完地、申請開始、一路上走了16、17年，殯葬牌照才核准下來，過程中非常的辛苦煎熬，刻骨銘心。

上市公司「運錩鋼鐵」轉投資的天成圓滿生命紀念館今（9）日落成啟用。（柯宗緯翻攝）

顏德和強調，這裡是非常好的風水寶地，至少有12個優點是別人沒有的，包括唯一在市區的一座塔、建築物的設計高於政府耐震係數法規1.25倍、置放骨灰櫃位的架子防火耐燃二級以上防震測試7級以上、有6間非常寬敞的誦經堂、有250坪的祭拜廳、8座電子祭拜區等，園區除了塔以外全部都做綠化。

顏德和是國立中山大學109學年度工商菁英類傑出校友，準教育部長鄭英耀校長致詞提到，顏德和長年關懷公共事務，捐助政府救濟善款、偏鄉教育等，並熱心回饋母校，捐贈中山大學管理學院改建個案教室厚德廳，提供師生更優質的教學環境。

天成圓滿生命紀念館座落鳥松區大同路六巷，基地面積6800餘平方公尺，興建地上7層，地下2層，地下2層為停車場，地下一層設個人櫃位2300餘位、雙人櫃位560餘位，並有祭拜設施、家屬休息區等；地上1層除祭拜設施外，還設服務中心、神主牌位近2000位。