負責台東市區營運的普悠瑪客運自6月3日起訖點及班次將調整。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

負責台東市區營運的普悠瑪客運自6月3日起觀光循環線起訖點及班次將調整，更便利民眾往來轉乘搭乘火車及市區購物或就醫，台東縣府交通及觀光發展處表示，公車即時動態可連結「台東觀光旅遊網」、或使用「iBus公路客運APP」查詢。

為讓公車族或是前往台東的遊客在搭乘公車上更為便利，經過調查、研究與分析這幾年的搭乘情形後，將市區公車起訖點從原本的台東轉運站改為台東火車站，未來從市區前往火車站時，無論搭乘順、逆循環班次，均可於半小時內抵達火車站。

另外，配合起訖點的更動，市區觀光循環線的班次也將調整；順循環班次為上午7時起每小時整點自火車站發車，而逆循環班次則為每小時30分發車 （僅早上第1班為上午6時35分發車）。

交通及觀光發展處長卜敏正指出，這次市區觀光循環線的改變可以有效提升民眾往來台東火車站與市區的效率。如需查詢台東縣公車即時動態資訊及最新時刻表，可連結台東觀光旅遊網查看「資訊／交通指南／區內交通」頁面，或上交通部公路局「公路客運即時動態資訊網」查詢。

而使用手機的民眾推薦下載交通部公路局「iBus公路客運APP」，亦可即時查看路線及站點資訊，讓交通轉乘更便利。