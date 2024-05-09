黃鐙輝老婆萁萁與萁媽近日聯手參加「健康廚房創意料理競賽」，母女同框料理開直播，怎料2人在廚房吵翻天，各執己見，2人最後逼問黃鐙輝「誰的料理比較好吃」？讓不少男性網友超有感點評：「我家每天都上演這戲碼。」

「健康廚房創意料理競賽」日前宣布結果，萁媽開心入選，為了參賽，萁媽連開了2場直播，分別以「和風柚子醬魚肚丸丸湯」、「香蒜洋蔥燴土魠魚」2道菜雀屏中選，萁媽開心分享：「我就是為了這些調味醬，才想要參加比賽！」

難得同框料理的萁萁笑說：「我們母女一向不對盤，更別說是共處廚房做菜，拍攝當天如我所料，現場火氣十足，此次參賽心情我很輕鬆啦，但老媽很不淡定，志在奪冠，因此在料理過程，我們各執己見，互不相讓，差點鍋鏟大噴飛。」雖然母女個性不一樣，料理的步調風格也不同，很開心能完成使命。

母親節即將到來，萁媽表示自己很重實際，「有一年我說喜歡平板，收到後發現密碼卻是我孫子的生日，還是送錢就好啦！」。萁萁則笑說：「我媽今年突發奇想，要求我出借自己的一顆拉鑽戒，我才不要！但我還是會奉上紅包給老媽，讓她自由發揮。」